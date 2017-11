Costa não estabelece prazo para indemnizações após incêndios

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Em entrevista exclusiva à Antena 1, que poderá ser ouvida na íntegra depois das 12h00 deste sábado, António Costa diz que o papel do Governo é disponibilizar o dinheiro, que já está alocado pelo executivo para as indemnizações.



Ainda sobre os incêndios, afirma que a alteração de chefias na Proteção Civil antes da época de fogos não teve por base as escolhas partidárias porque, rebate, "se foram feitas numa base partidária, não tenho a menor noção de que assim tenha sido". Lembra até que esses dirigentes já estavam na Proteção Civil quando foi Ministro da Administração Interna em 2005.



Na entrevista à rádio pública, António Costa afirma estar ciente de que o seu Governo só depende da maioria "consistente e coerente no Parlamento" e não do Presidente da República, cujo grau de exigência considera não ter mudado depois dos fogos.



Curiosamente, o primeiro-ministro faz ainda uma comparação entre o Marcelo e Cavaco Silva a este propósito, afirmando que o grau de exigência é equivalente.



A entrevista do primeiro-ministro à Antena 1, conduzida pelas jornalistas Maria Flor Pedroso e Susana Barros, pode ser ouvida na íntegra este sábado depois das notícias das 12h00.