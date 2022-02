Costa não fez convites para o governo

“Temos um governo em plenas funções. Tendo em conta que só no dia 23 é possível dar posse ao novo governo, só nessa altura é que farei convites. Como é sabido, quando começam a ser feitos os convites, também as especulações começam a circular – e já bastam aquelas com que me fui divertindo ao longo da semana”, comentou.





Na ronda de audições aos partidos políticos, parceiros sociais e sociedade civil que agora inicia, para "preparação da legislatura, discutir o programa do governo e tomar conhecimento de sugestões e prioridades", António Costa não inclui o Chega, por "impossibilidade de convergência", mas assegura que, "no plano institucional", o contacto com o partido vai manter-se.