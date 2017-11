Costa não se compromete com prazos para indemnizar vítimas de fogos

Em entrevista à Antena 1, ao cabo de dois anos à frente do Governo, o primeiro-ministro faz um balanço da atual legislatura e dos principais desafios que enfrenta até 2019. Quanto aos pagamentos de indemnizações às vítimas dos incêndios de junho e outubro, António Costa remete para a Provedoria de Justiça.

O Governo está preparado para pagar indemnizações, mas aguarda luz verde da comissão responsável pela definição de critérios indemnizatórios.



Sobre os ressarcimentos às famílias das vítimas mortais e aos feridos graves, António Costa explica que dependem neste momento da Provedoria de Justiça, que está “preparada” para fazer esse trabalho. O papel do Governo, neste caso, é apenas disponibilizar o dinheiro que já está alocado para esse fim.







Em entrevista conduzida pelas jornalistas Maria Flor Pedroso e Susana Barros, o primeiro-ministro enfatiza o trabalho que tem sido realizado pelo Governo ao longo dos últimos meses para ajudar as famílias e empresas afetadas pelos incêndios e sublinha que a “recuperação de áreas ardidas não é obra do espírito santo”.



Ainda sobre os incêndios, o chefe de Governo afirma que a alteração de chefias na Proteção Civil antes da época de fogos não teve por base quaisquer escolhas partidárias.



"Se foram feitas numa base partidária, não tenho a menor noção de que assim tenha sido", refere o primeiro-ministro, lembrando até que esses dirigentes já estavam na Proteção Civil quando foi ministro da Administração Interna em 2005. Já nessa altura António Costa “não sabia” a que partidos pertenciam.

Relação com Marcelo

António Costa aponta ainda o dedo ao PSD e ao Parlamento de não terem querido ouvir os peritos da Comissão Técnica Independente (CTI). O primeiro-ministro sublinha que só o Governo ouviu e pôs em prática as recomendações da Comissão e acusa o partido da oposição de tentar “explorar uma tragédia para fins políticos”.



Para o primeiro-ministro, o PSD propôs a CTI “com total reserva mental”, um comportamento que vê como lamentável e potencial comprometedor da credibilidade de relacionamento entre o Governo e o PSD".



A apenas um dia de completar dois anos como chefe de Governo, António Costa diz-se ciente de que o seu Governo apenas depende da maioria “consistente e coerente” no Parlamento” e não do Presidente da República.



Sobre a relação institucional com o chefe de Estado, o primeiro-ministro garante que o grau de exigência de Marcelo Rebelo de Sousa para com o Governo não mudou depois dos fogos de junho e de outubro, que fizeram mais de 100 vítimas mortais, vários feridos, prejuízos materiais e económicos.



António Costa considera que o “grau de exigência não é menor” numa comparação entre o atual Presidente da República e Cavaco Silva.

Infarmed no Porto

Foi uma decisão do Governo e não tem de passar pelo Parlamento. António Costa responde assim quando confrontado com as críticas, à esquerda e à direita, pela intenção de mudar o Infarmed de Lisboa para o Porto.



Em entrevista à rádio pública este sábado, o primeiro-ministro sublinha que a decisão de deslocar o Infarmed para o Porto coincide com a escolha da cidade para sede da Agência Europeia do Medicamento.



António Costa refere que a decisão já tinha sido tomada há mais tempo e não foi “intempestiva”, como acusa o PCP. Reconhece, no entanto, que houve um “problema de comunicação” no anúncio desta decisão, logo depois de se saber que o Porto não iria acolher a Agência Europeia do Medicamento.



O chefe de Governo reafirma confiança na Administração, no Governo e nas leis da mobilidade, procurando tranquilizar os trabalhadores da Autoridade Nacional do Medicamento.

Governo e os professores

Em comentário a uma das mais recentes polémicas em que o Governo se viu envolvido, neste caso com os professores, o primeiro-ministro lembra que o desentendimento começou num equívoco, uma vez que os docentes pensavam que iam ficar de fora do descongelamento de carreiras a partir de 1 de janeiro de 2018.



António Costa refere que seria um erro caso o Governo recusar liminarmente qualquer negociação e recorda que está marcada para 15 de dezembro um diálogo com os sindicatos. Elogia ainda Mário Nogueira, líder da Fenprof, por não ceder à demagogia e por adotar uma posição “construtiva”.

Garantir “que o diabo não vem no futuro”

Cáustico com Assunção Cristas, líder do CDS-PP, que acusa de recorrer ao insulto e fazer propostas no Orçamento que não ajudam, António Costa reconhece sentir-se aliviado com a saída de Passos Coelho da liderança do PSD.



Costa acredita que a segunda parte da legislatura será melhor porque, seja quem for que ganhe a eleição no PSD, irá proporcionar "um diálogo normal e uma relação tranquila" com o maior partido da oposição.



O primeiro-ministro garantiu nesta entrevista que o Governo vai continuar a tentar garantir “que o diabo não vem no futuro”, tomando opções orçamentais com a segurança de que não serão prejudiciais.



“A melhor garantia de que aquilo que conquistámos nestes dois anos é irreversível é que vamos continuar a ter uma gestão orçamental responsável como a que temos tido”, enfatizou.



António Costa ainda não sabe se a despesa no combate e prevenção dos fogos florestais irá contar para o cálculo do défice em Bruxelas. Nas contas do Governo, a despesa extraordinária não será incluída, mas as medidas de despesa correntes irão contar, desde a contratação de mais sapadores florestais, o aumento do número de vigilantes nas florestas, custos com profissionalização e qualificação, por exemplo.



Nesta entrevista à Antena 1, António Costa ainda aborda a visita adiada a Angola. O primeiro-ministro português aguarda pela oportunidade de conversar com João Lourenço na semana na Cimeira em Abidjan, na Costa do Marfim, que decorre entre 29 e 30 de novembro.



