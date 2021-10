António Costa assumiu ainda esta tarde que será recandidato pelo PS no caso de legislativas antecipadas.





Bloco de Esquerda e PCP reiteraram as razões do voto contra, enquanto PSD sentenciou o futuro da "geringonça".





O jornalista João Vasco resume o essencial do que foi dito no primeiro dia de debate sobre o Orçamento do Estado para 2022.