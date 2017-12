Partilhar o artigo Costa nega ter dado ordens ao PS para mudar sentido de voto na proposta do BE de taxar as renováveis Imprimir o artigo Costa nega ter dado ordens ao PS para mudar sentido de voto na proposta do BE de taxar as renováveis Enviar por email o artigo Costa nega ter dado ordens ao PS para mudar sentido de voto na proposta do BE de taxar as renováveis Aumentar a fonte do artigo Costa nega ter dado ordens ao PS para mudar sentido de voto na proposta do BE de taxar as renováveis Diminuir a fonte do artigo Costa nega ter dado ordens ao PS para mudar sentido de voto na proposta do BE de taxar as renováveis Ouvir o artigo Costa nega ter dado ordens ao PS para mudar sentido de voto na proposta do BE de taxar as renováveis