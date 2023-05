Costa. "O SIS não me informou de nada, ninguém do Governo foi informado"

António Costa garante que não há contradições, diz que não teve conhecimento prévio da intervenção do SIS na recuperação do computador do Ministério das Infraestruturas e que isso não entra em contradição com o que afirmou na comissão de inquérito o ministro João Galamba.