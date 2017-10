Costa otimista em "retomar esforço de cooperação institucional"

António Costa diz ser um optimista e acredita que a relação com o Presidente vai continuar a ser boa à semelhança dos últimos dois anos.



O primeiro-ministro negou hoje qualquer "abalo" na relação com o Presidente da República e mostrou-se otimista de que a "cooperação exemplar" vai manter-se.



"Acho que aquilo de que o país precisa é que os órgãos de soberania continuem a fazer o que têm feito ao longo destes dois anos, que é ter uma cooperação exemplar entre si, contribuindo para um bom relacionamento institucional, porque esse tem sido um dos fatores mais importantes da motivação dos portugueses", sublinhou António Costa, respondendo a uma pergunta dos jornalistas sobre se a relação entre Governo e Presidente da República saía afetada dos incêndios.



Questionado pela comunicação social se já tinha recuperado do "choque" das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa frisou que tem "nervos de aço" e, além disso, é "um otimista, às vezes irritante, mas sempre otimista".



O líder do executivo frisou que tem "a certeza" que se vai prosseguir "aquilo que os portugueses têm apreciado muito da parte do Presidente da República, da parte da Assembleia da República, da parte do Governo, que é um excelente esforço de cooperação institucional".



"É isso que o país deseja. É isso que o país espera e tenho a certeza que aquilo que tem corrido bem nestes dois anos não vai deixar de correr bem nos próximos anos", vincou António Costa.