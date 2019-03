Partilhar o artigo Costa para Cavaco: "A melhor qualidade do ex-Presidente não é a memória" Imprimir o artigo Costa para Cavaco: "A melhor qualidade do ex-Presidente não é a memória" Enviar por email o artigo Costa para Cavaco: "A melhor qualidade do ex-Presidente não é a memória" Aumentar a fonte do artigo Costa para Cavaco: "A melhor qualidade do ex-Presidente não é a memória" Diminuir a fonte do artigo Costa para Cavaco: "A melhor qualidade do ex-Presidente não é a memória" Ouvir o artigo Costa para Cavaco: "A melhor qualidade do ex-Presidente não é a memória"