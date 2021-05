Costa privilegia diálogo à esquerda e exclui direita complacente com agenda xenófoba

Foto: António Cotrim - Lusa

O secretário-geral socialista, António Costa, defende na sua moção ao Congresso do PS a continuidade do diálogo à esquerda para assegurar a estabilidade política e exclui a "direita complacente" com uma agenda antidemocrática e xenófoba.