Costa promete agilizar a gestão dos museus em 2019

Foto: Nuno Fox - Lusa

"Considero que é fundamental agilizar a própria gestão dos museus e, desde logo, permitir que as receitas que (os museus) geram possa ser reinvestidas na própria rede de museus", acentuou o líder do executivo.



Neste ponto, António Costa disse que tem defendido a necessidade de "desencadear um avanço para a execução do projeto de autonomia de gestão dos museus".



"Agora que Portugal consolidou a sua saída do Procedimento por Défice Excessivo (instaurado pela União Europeia) e que a Assembleia da República está em vias de concluir um debate muito importante para a definição da rede de museus com a lei para a descentralização, o que permitirá passar para os municípios um conjunto de equipamentos, chegou o tempo de completarmos esta reforma institucional", justificou o primeiro-ministro.