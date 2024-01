Lusa

António Costa garante que não vai parar até que fiquem cumpridos os objetivos que faltam do Plano de Recuperação e Resiliência na área da descentralização.

Esta manhã, na Amadora, o primeiro-ministro cessante esteve na cerimónia de lançamento do programa que vai financiar a construção e reabilitação de 451 escolas em municípios de todo o país, com recurso a verbas do PRR.