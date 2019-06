Partilhar o artigo Costa quer Portugal sem centrais a carvão e com 80% de energias renováveis em 2030 Imprimir o artigo Costa quer Portugal sem centrais a carvão e com 80% de energias renováveis em 2030 Enviar por email o artigo Costa quer Portugal sem centrais a carvão e com 80% de energias renováveis em 2030 Aumentar a fonte do artigo Costa quer Portugal sem centrais a carvão e com 80% de energias renováveis em 2030 Diminuir a fonte do artigo Costa quer Portugal sem centrais a carvão e com 80% de energias renováveis em 2030 Ouvir o artigo Costa quer Portugal sem centrais a carvão e com 80% de energias renováveis em 2030