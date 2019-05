Costa quer resposta imediata para serviços que funcionam de forma "inaceitável"

Lusa30 Mai, 2019, 23:54 | Política

António Costa falou sobre estes problemas nos serviços do Estado com "funcionamento inaceitável" no discurso que proferiu perante a Comissão Política Nacional do PS, que reuniu em Lisboa, e no qual também se referiu aos diplomas do Governo ou da bancada socialista que se encontram pendentes na Assembleia da República.

Falando sobre as prioridades até ao final da presente legislatura, o líder socialista e primeiro-ministro começou por advertir que "o trabalho não está acabado" e que há problemas urgentes a resolver.

"Fora do âmbito legislativo há um conjunto de responsabilidades que não podemos deixar de assumir como prioritárias, dando respostas a um conjunto de serviços cujo funcionamento deficiente não é aceitável. Temos de agir de forma a corrigir, seja nos transportes públicos, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja quanto à prestação de serviços básicos como a emissão de cartões de cidadão e passaportes", salientou.

Em relação aos diplomas pendentes na Assembleia da República, o secretário-geral do PS destacou a importância das leis de bases da Saúde e da Habitação, mas também do Programa Nacional de Infraestruturas "e ao conjunto da legislação laboral essencial para combater a precariedade".

"Aponto ainda a legislação sobre o cadastro, porque é essencial para um bom avanço na reforma da floresta. É absolutamente essencial para podermos ter uma prevenção estrutural do risco de incêndio num contexto em que as alterações climáticas nos vão agravando os riscos naturais", acrescentou.