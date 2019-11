Costa recusa garantir que impostos indiretos não sobem

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O primeiro-ministro recusou quarta-feira garantir que os impostos indiretos não sobem na atual legislatura e rejeitou liminarmente baixar a tributação sobre combustíveis fósseis, no debate quinzenal no parlamento, em resposta ao deputado único do Chega, André Ventura.