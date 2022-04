Costa recusa ideia de austeridade no OE 2022

António Costa sublinhou que o fenómeno da inflação vai ser temporário e que o Governo apresentou uma proposta de Orçamento "virada para o país real", sublinhando medidas como o aumento extraordinário das pensões, o desdobramento dos escalões do IRS ou o alargamento da gratuitidade das creches.A nova descida do imposto sobre os combustíveis vai começar na próxima segunda-feira e permite baixar a carga fiscal em 20 cêntimos por litro, segundo garantiu o primeiro- ministro, esta tarde, no parlamento.





O debate do Orçamento do Estado prolonga-se até amanhã na Assembleia da República, com a votação na generalidade. PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda já anunicaram o voto contra. A votação final global está agendada para 27 de maio.





Reportagem de João Vasco.