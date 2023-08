Costa reitera que Plano de Recuperação e Resiliência vai ser aplicado a tempo

Foto: Paulo Cunha - Lusa

O chefe do Governo esteve de visita, esta sexta-feira, ao Convento de Cristo, em Tomar, numa sessão do PRR em Movimento dedicada à cultura.



O primeiro-ministro salientou que este plano não é uma varinha mágica, mas sim um processo que envolve muito trabalho.



Para mostrar a aplicação de verbas do PRR, António Costa vai também visitar, ainda esta sexta-feira, o Palácio Nacional de Mafra e o Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.