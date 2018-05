Partilhar o artigo Costa rejeita qualquer incompatibilidade ou violação do Código de Conduta pelo ministro Adjunto Imprimir o artigo Costa rejeita qualquer incompatibilidade ou violação do Código de Conduta pelo ministro Adjunto Enviar por email o artigo Costa rejeita qualquer incompatibilidade ou violação do Código de Conduta pelo ministro Adjunto Aumentar a fonte do artigo Costa rejeita qualquer incompatibilidade ou violação do Código de Conduta pelo ministro Adjunto Diminuir a fonte do artigo Costa rejeita qualquer incompatibilidade ou violação do Código de Conduta pelo ministro Adjunto Ouvir o artigo Costa rejeita qualquer incompatibilidade ou violação do Código de Conduta pelo ministro Adjunto

Tópicos:

Adto, Adto Siza, Negrão, Three Gorges CTG,