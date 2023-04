Costa reprova "atenção desproporcionada" ao Chega. "Democracia e liberdade são trabalhos inacabados"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

No dia em que foram assinalados os 49 anos do 25 de Abril, o primeiro-ministro criticou, a partir da residência oficial em São Bento, o que considerou ser o "comportamento incivilizado" do Chega perante a presença de Lula da Silva no Parlamento. António Costa atribuiu aos meios de comunicação social "uma atenção desproporcionada" ao partido de André Ventura.