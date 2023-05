António Costa reunido com João Galamba

(em atualização)







A reunião entre António Costa e João Galamba começou à pouco, mas muita coisa está em jogo, incluindo o futuro político do ministro das Infraestruturas.



O primeiro-ministro revelou na segunda-feira, em exclusivo à RTP, que ia falar esta terça-feira de manhã, pessoalmente, com João Galamba.



Reagindo à polémica dos últimos dias, António Costa garantiu que “ninguém no Governo deu ordens ao SIS” em relação ao alerta para o roubo do computador do ex-adjunto do ministro e defendeu que “é muito claro” que Galamba “não escondeu nem pretendeu esconder qualquer documento” da Comissão de Inquérito à TAP.





Costa defendeu o ministro das Infraestruturas no caso do roubo do computador por parte do seu ex-adjunto, no dia em que soube da sua exoneração.



“Acho normal que perante um roubo de um computador com documentos classificados haja um alerta e que as autoridades atuem em conformidade”, disse Costa, acrescentando que “é legítimo que um ministro demita um colaborar em quem perdeu confiança”.