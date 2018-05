Costa sai em defesa do ministro-adjunto Siza Vieira

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O PSD questionou António Costa sobre dois casos que envolveram o ministro-adjunto. O primeiro-ministro garantiu que tudo foi corrigido.







No debate quinzenal também, a coordenadora do BE, Catarina Martins, também trouxe o caso do ministro-adjunto, Pedro Siza Vieira, em relação ao pedido de escusa de matérias relativas ao setor elétrico, depois da Oferta Pública de Aquisição lançada pela China Three Gorges à EDP.



"A pergunta que lhe tinha para fazer, até porque temos novo Orçamento do Estado para preparar e como sabe, para o BE, esta é uma matéria importante, é se o ministro Pedro Siza Vieira teve papel na decisão do Governo de pedir ao PS para mudar o seu voto na contribuição das renováveis no Orçamento do Estado", perguntou.



Na resposta, o primeiro-ministro, António Costa não se alongou em comentários, dizendo apenas: "não, não teve qualquer interferência".