Costa satisfeito com avaliação do PR

O primeiro-ministro reagiu às palavras de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a atuação do chefe de Governo. Numa entrevista recente, o Presidente da República assinalou que António Costa é "um bom mata-borrão", já que é "muito rápido a sugar as coisas", ou seja, a ouvir e a aproveitar as ideias e sugestões que recebe.