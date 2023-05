Costa saúda Catarina Martins por "anos de dedicação" ao BE e recorda "bons momentos"

No debate parlamentar com o Governo sobre política geral, António Costa começou a resposta a Catarina Martins por cumprimentá-la pelos "anos de dedicação à liderança" do BE, uma vez que este fim de semana, na Convenção Nacional bloquista, vai deixar a coordenação do partido.

"Tivemos momentos de maior convergência e maior divergência. O tempo encarregar-se-á de nos deixar na memória sobretudo os bons momentos e menos os maus momentos, mas de qualquer modo foi com muito gosto que partilhei consigo um momento histórico da esquerda portuguesa em que encerramos um muro que nunca, nunca mais será reerguido entre a esquerda portuguesa", disse, referindo-se à `geringonça´.

Segundo António Costa, Catarina Martins assumiu a liderança do partido "num momento em que foi naturalmente dificil suceder aos fundadores históricos do Bloco, a partilha da liderança e a perda de João Semedo".

"Estes anos todos liderou com grande garbo o Bloco de Esquerda e queria saudá-la por isso", elogiou.

No início das respostas, a coordenadora do BE agradeceu os cumprimentos e retribuiu-os.

Catarina Martins anunciou na terça-feira que vai deixar de ser deputada no final da atual sessão legislativa, numa entrevista à agência Lusa em vésperas da convenção do BE na qual vai sair da liderança do partido.

"Percebo também que temos uma série de dossiês em mãos, que o equilíbrio não é fácil e o que decidimos foi que eu ficarei até ao final desta sessão legislativa, o que quer dizer que, enquanto o Pedro Filipe Soares estará na comissão de inquérito à TAP, eu estarei na comissão eventual de revisão constitucional, mas no fim desta sessão legislativa vou sair", disse.

Depois de quase 14 anos como deputada, Catarina Martins disse que, apesar de abandonar a bancada parlamentar do BE, vai permanecer na direção do partido.

Catarina Martins foi eleita deputada pela primeira vez nas legislativas de 2009, então como independente nas listas do BE, tendo sido reeleita nas eleições legislativas seguintes já como militante.