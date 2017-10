Costa traz resultado autárquico do PSD a debate

RTP04 Out, 2017, 19:05 / atualizado em 04 Out, 2017, 19:47 | Política

Com o país político a sentir ainda os efeitos da hecatombe do principal partido da oposição na eleição de domingo e em pleno processo de renovação da liderança do PSD, o primeiro-ministro mostrou-se confiante no confronto direto com Hugo Soares.



O novo líder parlamentar do PSD estreou-se esta quarta-feira nos debates quinzenais, menos de 24 horas depois de Passos Coelho ter anunciado, perante o Conselho Nacional do partido, que não se recandidataria às eleições internas no partido.



Ao lado do seu líder parlamentar, Passos permaneceu em silêncio – quase sempre bem-disposto - e não interveio durante a acesa troca de palavras entre a bancada do PSD e o primeiro-ministro.



Hugo Soares acusou António Costa de “fugir sempre às responsabilidades” ou “sacudir a água do capote”.



“O senhor é primeiro-ministro há dois anos, ter-se-á preparado para ser primeiro-ministro. Cada debate parece que chegou hoje e apresenta coisas novas como se não tivesse havido ontem. Não é capaz de concretizar em ação política no que diz respeito aos anseios das pessoas”, apontou o líder parlamentar, que substituiu Luís Montenegro em julho último.





"Presos ao passado"

Orçamento em pano de fundo

“Separação de poderes”

Hugo Soares lembrou ainda greves de médicos, marcadas para as próximas semanas, e argumentou que o Governo de PSD/CDS "teve de pagar as dívidas" deixadas pelos anteriores executivos socialistas, onde António Costa integrou.A resposta do primeiro-ministro veio em tom sarcástico: “Com toda a franqueza, prefiro que achem que eu cheguei ontem do que olhar para si e sentir que está cá desde o século passado”.António Costa não perdeu a oportunidade de lembrar o resultado da eleição de domingo, sublinhando que existe “um grande contraste entre a bancada do Governo e a do PSD”.“Se estão tão incomodados quatro dias depois, deve ter doído muito mesmo”, declarou o primeiro-ministro.Ainda em resposta às acusações de Hugo Soares, o primeiro-ministro diz que o Governo apenas pretende “resolver os problemas de hoje”, enquanto os sociais-democratas se ocupam “em discutir um Governo onde participei e no qual deixei de exercer funções em 2007”.O tema da habitação tinha sido escolhido pelo Governo para este debate, mas muitos outros foram chamados à discussão pelo líder parlamentar do PSD. Hugo Soares criticou o executivo por trazer novas medidas ao parlamento sem ter ainda cumprido as anteriores, uma acusação que foi negada pelo primeiro-ministro.Na reta final do debate, António Costa voltou à carga contra a liderança social-democrata, já Passos Coelho tinha abandonado o hemiciclo.“Não posso deixar de registar que a oposição nada aprendeu. (…) Já mudaram de líder parlamentar e parece que agora estão para mudar de líder partidário, mas parece que não muda o pensamento e o seu discurso, que continuam presos ao passado”, reiterou.Também Carlos César, líder parlamentar do PS, elogiou “o melhor resultado de sempre” do partido, que “sozinho teve mais votos que toda a direita inteira”, considerando mesmo que o resultado do PSD foi “deprimente”.O líder socialista anunciou ainda que o resultado de domingo representou “a derrota da direita passadista e a aprovação do desemprenho do Governo liderado pelo PS”.À esquerda, a preocupação dos partidos resvalou para o Orçamento do Estado para 2018. Catarina Martins lembrou que o caminho de recuperação de rendimentos e salários “é o que faz recuperar a economia”.“É preciso baixar o IRS e permitir mais progressividade para aliviar sobretudo os que foram mais martirizados pelos cortes do governo passado”, reiterou Catarina Martins.A coordenadora do Bloco de Esquerda insistiu ainda no descongelamento de pensões e insistiu num novo aumento extraordinário já em 2018.No mesmo sentido, o PCP insistiu na necessidade de continuar o caminho de reposição de direitos e rendimentos aos trabalhadores.O primeiro-ministro admitiu o fim do corte de dez por cento no subsídio de desemprego após os primeiros seis meses de apoio. A eliminação total deste corte “tem um impacto de 40 milhões de euros”.Jerónimo de Sousa considerou ainda que um novo aumento extraordinário em todas as pensões – depois do aumento de dez euros em 2017 – seria um aumento “justo, merecido e inteiramente possível de alcançar”, dada a evolução da situação económica.António Costa não garantiu ao PCP este aumento, mas lembrou que se não fossem as medidas do governo, já haveria “um aumento de 900 milhões de euros relativamente às pensões”, ou seja, “50 por cento acima do corte que a direita queria fazer nas pensões”.O primeiro-ministro considerou que essa já é “uma grande aproximação à ambição que todos tempos de revalorizar as pensões”.Também à direita surgiu a discussão do documento orçamental, a ser apresentado na próxima semana. Assunção Cristas pediu informações ao Governo sobre a subida de impostos “diretos ou indiretos” no OE2018, questionando se António Costa iria ceder às exigências de um PCP “que anda muito desconsolado” pelo resultado nas eleições autárquicas.O primeiro-ministro que garantiu que "não haverá aumento do IRS sobre rendimentos do trabalho", tal como tinha sido defendido por Assunção Cristas à saída da audiência com o Presidente da República.Jerónimo de Sousa viria a responder a Cristas, lembrando a líder partidária da “fábula da rã que queria ser boi”, uma referência do líder do PCP sobre a forma como CDS-PP está a reagir aos resultados de domingo.Os dois temas fortes que marcaram o verão não deixaram de ser mencionados na discussão. Falou-se da tragédia de Pedrógão Grande, mas sobretudo do furto de armas de Tancos, este último referido por PSD e CDS.Foi Hugo Soares quem começou por introduzir a temática. Acusou o Governo de “desresponsabilização” e apontou as sucessivas contradições do executivo nesta matéria.“Três meses depois, 97 dias, é altura de confrontar o primeiro-ministro: pode dizer hoje ao país se o que aconteceu em Tancos foi ou não um furto?”, questionou.Em resposta ao líder parlamentar do PSD, uma torrente de perguntas do primeiro-ministro: “Ignora que existe um princípio de separação de poderes? Ignora que não compete ao Governo interferir na ação da justiça para investigar se houve furto, roubo ou qualquer ato criminal? Acha que isso compete ao Governo?”.Também o CDS-PP pediu explicações ao primeiro-ministro sobre este tema do furto de material militar, anunciado pelo Exército no final de junho, e que motivou grande contestação ao Governo, em particular ao ministro da Defesa.“Uma coisa é responsabilidade criminal, outra coisa é responsabilidade funcional e disciplinar, e a outra coisa, por muito que queira negar, é a responsabilidade política. E essa é do seu Governo, é do seu ministro e é sua. Tudo o que é bom, chama a si. O que não é bom, é dos outros. É do cabo de dia, se calhar”, apontou Assunção Cristas.António Costa acusou a líder do CDS-PP de “irresponsabilidade política”, ao estar a colocar em causa o trabalho das Forças Armadas.Sobre os incêndios, Hugo Soares lembrou a recente demissão do Comandante Operacional da Proteção Civil, Rui Esteves, por irregularidades na licenciatura.“Morreram mais de 60 pessoas nos incêndios em Portugal, parece que a culpa vai morrer solteira. Odo PS que devia ser demitido por indecente e má figura, sai por uma questão lateral”, frisou.Na resposta ao PSD, António Costa lembrou que foram os sociais-democratas quem propôs a criação de uma comissão técnica independente para apurar as causas destes incêndios, afirmando que não se queria “antecipar” na apresentação de conclusões ao país.