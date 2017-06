Costa vê boas perspetivas para PS num quadro nacional que "não é desfavorável"

Lusa 17 Jun, 2017, 17:24 | Política

Perante a Comissão Nacional do PS, que está reunida num hotel de Lisboa, António Costa declarou: "Temos boas razões para partir para estas eleições autárquicas com confiança. O PS é hoje claramente o maior partido autárquico, quer em câmaras, quer em freguesias".

Defendendo que o mandato dos autarcas do PS "foi marcado pela qualidade e pela exigência", acrescentou: "Os nossos autarcas que se podem recandidatar têm boas condições para obterem renovações das suas maiorias, e mesmo alargamento das votações que tiveram há quatro anos".

"O quadro político nacional não é desfavorável à realização destas eleições. E temos em muitos e muitos concelhos e muitas e muitas freguesias onde não ganhámos há quatro anos melhores possibilidades do que tínhamos então para poder ganhar. Temos, por isso, boas razões para partir com confiança", reforçou.

António Costa lembrou, no entanto, que "não há vitórias antecipadas", considerando que "não vale a pena embandeirar em arco com as sondagens que vão aparecendo", porque "a única e verdadeira sondagem que conta é a do voto dos portugueses no próprio dia das eleições", 01 de outubro.

"Até lá, esqueçam as sondagens, arregacem as mangas, vamos ao trabalho, porque se queremos ganhar, é preciso trabalhar", aconselhou.