Costa vinca que país tem de habituar-se a construir compromissos políticos

Lusa18 Abr, 2018, 21:05 | Política

António Costa falava aos jornalistas em São Bento, tendo ao seu lado o presidente do PSD, Rui Rio, após o Governo e sociais-democratas terem assinado acordos sobre fundos comunitários entre 2020 e 2030 e descentralização.

"O país tem de se habituar à construção de compromissos políticos. Uma estratégia de desenvolvimento não pode ser do Governo, do maior partido da oposição, mas da sociedade portuguesa", vincou o líder do executivo.

A reunião entre António Costa e Rui Rio começou cerca das 18:10 e juntou à mesa os negociadores do lado do Governo os ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e do lado da direção do PSD Álvaro Amaro e o vice-presidente Manuel Castro Almeida.

Esteve ainda presente nesta reunião entre o Governo e o PSD secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos.