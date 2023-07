Costa visita missão portuguesa na Lituânia antes da cimeira da NATO

O chefe de Estado sublinhou o "papel insubstituível" desempenhado pelas Forças Armadas e considerou que a missão na Lituânia é particularmente relevante para "a afirmação da importância da NATO como organização de defesa coletiva”.Numa palavra de agradecimento aos militares destacados,Ainda que Portugal se situe no extremo sudoeste da Europa,, completou ainda.Antes da cimeira da Aliança Atlântica nos próximos dois dias, António Costa visita na Lituânia a missão portuguesa que inclui aeronaves de combate, nomeadamente F-16, utilizados pelos militares portugueses no patrulhamento do espaço aéreo no âmbito das missões da NATO.A primeira missão portuguesa na Lituânia teve início em 2007 e consistiu num conjunto de atividades de presença contínua dentro e junto à fronteira leste do território aliado, de forma a reforçar a defesa, dissuadir ameaças, tranquilizar as populações e travar potenciais agressões.e que terá como um dos principais temas a questão da adesão da Ucrânia à organização.