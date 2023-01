Cotrim de Figueiredo diz que "manter este Governo em funções seria altamente irresponsável"

Foto: António Pedro Santos - Lusa

João Cotrim de Figueiredo diz que a demissão da secretária de Estado da Agricultura "era inevitável" e "veio reforçar a lógica da moção de censura" que foi esta quinta-feira chumbada no Parlamento.