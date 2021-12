Cotrim de Figueiredo reeleito líder do Iniciativa Liberal com 94% dos votos

Lusa

Cotrim de Figueiredo sucede a ele mesmo e foi reeleito para presidente do Partido com 94 por cento dos votos. Na convenção de Lisboa do Iniciativa Liberal, que se realizou este fim de semana, Cotrim de Figueiredo apresentou-se como único candidato numa lista única.