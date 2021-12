Cotrim Figueiredo aponta ao PS e diz que Costa é hábil em agarrar-se ao poder

João Cotrim Figueiredo, reeleito para um novo mandato como presidente da Iniciativa Liberal (IL), encerrou hoje a VI Convenção Nacional quase exclusivamente focado nas eleições legislativas e em críticas cerradas ao Governo socialista liderado por António Costa.

Para o presidente da IL é fundamental "convencer os portugueses que é preciso mudar" e que "o voto mais útil" é na IL, considerando que a ideia de mudança é um passo que já começou a ser dado devido ao desgaste da atual governação do PS.

Trazendo José Sócrates e os seus ministros que assumiram pastas no executivo de António Costa para o discurso, o presidente liberal criticou um governo "gordo e anafado" e que "manteve más companhias" como PCP e BE.

Cotrim Figueiredo foi desfiando as críticas de um Governo "sem estratégia e sem qualquer vontade de reformar o país", com uma "cegueira e teimosia ideológica" e no qual impera "o nepotismo, o amiguismo" porque, segundo o liberal, os socialistas "acham-se donos disto tudo".

"Este é um Governo e um PS incompetente em tudo menos na propaganda e na manipulação", condenou.

Mas foi na ideia de um "Governo totalmente incapaz de assumir qualquer responsabilidade política" que o presidente da IL se dirigiu diretamente ao primeiro-ministro, "famoso pela sua habilidade em se agarrar ao poder".

"Portugal não precisa de governantes que se agarrem ao poder, precisa de governantes que devolvam esse poder às pessoas", disse, num recado direto a António Costa.