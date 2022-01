Covid-19. Autarcas divididos quanto à segurança da votação de isolados

Foto: André Kosters - Lusa

Os autarcas sublinham a importância de os isolados poderem votar no dia 30, mas estão divididos quanto à segurança do processo. Há quem considere que estão criadas as condições para que tudo corra bem e muitas autarquias dizem que estão preparadas.