Covid-19. BE acusa Governo de estar em silêncio sobre próximo ano letivo

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O BE acusou esta tarde o Ministério da Educação de estar em silêncio sobre o plano para o regresso às escolas no próximo ano letivo e deixar assim o país "em suspenso", criticando a ausência de respostas do Orçamento Suplementar.