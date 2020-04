Covid-19. BE considera que Governo deve requisitar hospitais privados

"É inaceitável que as autoridades de saúde e as autarquias estejam a montar hospitais de campanha em tendas e pavilhões ao mesmo tempo que há instalações vazias, com meios e profissionais disponíveis, em clínicas e hospitais privados. Este problema tem uma solução: o Estado deve requisitar os hospitais privados", defende a líder do BE.





Segundo Catarina Martins, "durante muitos anos, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não teve o investimento necessário e apostou-se na contratualização com os privados".



"Isso faz que faltem camas no SNS, mas não nos privados, que cresceram com financiamento público. Este é um problema para resolvermos no futuro. Mas agora é urgente agir: o Governo requisitar os hospitais privados para garantir cuidados de saúde a toda a população", reforça a coordenadora do BE.