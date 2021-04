Covid-19. BE considera que não faz sentido renovar estado de emergência

Em declarações aos jornalistas no parlamento, após 20.ª sessão sobre a situação da covid-19 em Portugal, o deputado Moisés Ferreira elencou que "Portugal está numa situação epidemiológica em que a incidência está relativamente controlável, em que o risco de transmissibilidade também está dentro dos padrões daquilo que é controlável, em que até apesar de ter havido um espectável aumento da mobilidade, por via do desconfinamento, não se registaram novos surtos, a vacinação está a funcionar".

"Tendo tudo isto em conta não nos parece que faça sentido manter o estado de emergência", assinalou, defendendo que "o estado de emergência é um estado de exceção onde existe a suspensão de alguns direitos fundamentais, constitucionais, por uma ameaça grave".

E, na ótica do BE, "essa ameaça grave neste momento não parece estar a existir, tendo em conta a situação epidemiológica".

Questionado se a lei de bases da proteção civil pode dar cabimento legal para manter algumas restrições, o deputado respondeu afirmativamente.

"Creio que sim, já aconteceu no passado. Como nós sabemos já vamos com um ano e dois meses de pandemia neste país, já tivemos um cerco sanitário a um concelho, já tivemos medidas diferenciadas, mais restritivas, para algumas freguesias [...] e foi com essa mesma legislação, portanto parece-nos que neste momento ela pode responder aquilo que pode vir a ser necessário", defendeu o bloquista.