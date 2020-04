Covid-19: BE defende tele-escola e avaliação só de conteúdos lecionados presencialmente

Foto: Lusa

O BE apresentou quarta-feira no parlamento um projeto de resolução para recomendar ao Governo que as aulas do terceiro período sejam dadas com recurso a tele-escola, devido à covid-19, e que só seja avaliada a matéria lecionada presencialmente.