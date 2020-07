Covid-19. Catarina Martins defende realização de mais testes

Catarina Martins diz que é urgente alterar a legislação do trabalho, tendo em conta a precariedade provocada pela Covid-19. De visita ao Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto a líder do Bloco de Esquerda apelou ainda à necessidade de aumentar a capacidade de testagem ao novo coronavirus.