Covid-19. CDS-PP diz que União Europeia está "a reagir tarde e a apoiar com pouco"

Foto: Paulo Novais - Lusa

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, considerou que a União Europeia "está a reagir tarde" à pandemia de covid-19 e a "apoiar com pouco", criticando o acordo do Eurogrupo por ter ficado "aquém das expectativas".