Covid-19: Costa afasta para já requisição dos serviços de saúde privados defendida por BE

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, afastou terça-feira, para já, uma requisição civil dos serviços de saúde privados, embora sem excluir no futuro essa possibilidade, defendida pela coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins.