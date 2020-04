Covid-19. Costa classifica como "exemplar" o comportamento dos portugueses

Foto: António Cotrim - Lusa

O primeiro-ministro defendeu, que no combate à propagação do novo coronavírus, "o comportamento dos portugueses tem sido exemplar, com raríssimas exceções em termos de autocontenção, autodisciplina, quer das normas de afastamento social, quer (no cumprimento) do isolamento domiciliário".