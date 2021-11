Covid-19. Costa recebe partidos com novas medidas em cima da mesa

O primeiro-ministro, António Costa, começa esta terça-feira a receber os partidos para discutir o estado da pandemia de covid-19 em Portugal, que atravessa agora uma quinta vaga. Os encontros acontecem apenas alguns dias depois de especialistas terem recomendado, no Infarmed, o regresso de medidas de contenção para travar o aumento de casos. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa já descartou, porém, um novo confinamento geral no país.

António Costa recebe partidos







O início das audiências está previsto para as 11h00 desta terça-feira.







A Iniciativa Liberal é o primeiro partido a reunir-se com o primeiro-ministro em São Bento. Segue-se, ainda durante a manhã, o Chega e o PEV.

Marcelo exclui novo confinamento

Peritos defendem uso de máscara, teletrabalho e terceira dose

Da parte da tarde, chega a vez de PAN, CDS, PCP e BE.PSD e PS são ouvidos na quarta-feira.O presidente da República excluiu, na última noite, o cenário de um novo confinamento por causa da evolução da pandemia de covid-19. Na perspetiva de Marcelo Rebelo de Sousa, “a situação não aponta para isso” e “não tem comparação” com os números de há um ano.“Portanto, não entremos naquilo que às vezes são os portugueses, que é oito ou 80. Entre oito e 80, há nove, há dez, há 20, há 30, há 40”, sustentou o chefe de Estado.Questionado sobre a hipótese de um confinamento limitado, o presidente foi taxativo. “Não, eu estou a dizer precisamente o contrário, que não faz sentido neste momento estar a falar em 80, quando a situação é uma situação que não aponta para isso neste momento”, insistiu.Marcelo falou igualmente do que descreveu como “as duas frentes” do país: “A frente da vacinação covid, que vem também, em simultâneo, com a vacinação da gripe, e depois a frente da recuperação dos problemas de saúde que ficaram em afetados, congelados, atrasados, prejudicados, durante mais de um ano e meio”.Relativamente ao ritmo da vacinação, o presidente da República quis defender a ideia de que o país compreendeu “muito mais cedo do que toda a Europa” que “mais vale garantir a vacinação rápida daqueles que são mais vulneráveis numa corrida contrarrelógio do que eles estarem a perder anticorpos ou resistências”.Na última sexta-feira, o grupo de peritos de aconselhamento do Governo propôs, na reunião no Infarmed, medidas gerais para controlar a pandemia, entre as quais o uso de máscara em ambientes fechados e eventos públicos, e medidas setoriais, como o teletrabalho sempre que possível."O que nós propomos é que a estratégia adaptada à circunstância atual continue a assentar em cinco eixos fundamentais: a vacinação, a renovação do ar interior, a distância, a máscara e a testagem", afirmou Raquel Duarte, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.Além disso, foi recomendado o reforço com a terceira dose da vacina contra a covid-19, naquele que deve ser um processo rápido e eficaz.Como medida geral a aplicar em todos os contextos, os peritos propõem a adequação da climatização e ventilação dos espaços interiores, a utilização do certificado digital com teste recente nos espaços públicos, a autoavaliação de risco, a promoção de atividades no exterior ou por via remota sempre que possível, o cumprimento do distanciamento físico e a utilização obrigatória de máscara em ambientes fechados e eventos públicos.Especificamente no contexto laboral, deve ser adotado, sempre que possível, o desfasamento de horários e o teletrabalho, no "sentido de facilitar o cumprimento das medidas gerais", adiantou Raquel Duarte.Para o comércio - incluindo centros comerciais -, restauração, hotelaria e alojamento, assim como para as atividades desportivas, os peritos propõem as medidas gerais apresentadas.Para eventos de grande dimensão, nos casos em que não for possível o seu controlo, através do cumprimento das medidas gerais, não devem ser realizados, tanto no exterior, como no interior.No que se refere à circulação nos espaços públicos, deve ser mantida da distância e a autoavaliação de risco com a utilização da máscara, "perante a perceção que existe risco, nomeadamente quando há concentração de pessoas", avançou a especialista em saúde pública.Nos convívios familiares alargados, os especialistas avançam com a necessidade de cumprimento das medidas gerais, da autoavaliação do risco e a aplicação de autotestes de despiste do vírus.Nos lares de idosos "deve haver cuidados particulares", salientou Raquel Duarte, propondo a identificação do risco de acordo com o grupo etário, as comorbilidades e o estado vacinal, a testagem regular para funcionários e visitas e a promoção de medidas de controlo de infeção.Nos transportes públicos, além de sistemas de ventilação adequados, é proposto o distanciamento sempre que possível e utilização obrigatória de máscara.