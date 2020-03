Covid-19. Estado está a providenciar meios aos hospitais, afirma André Silva

"O vírus ainda não entrou em Portugal. E devemos manter a serenidade", afirmou o líder do PAN em entrevista ao jornalista da RTP, Carlos Daniel.



André Silva frisa que "o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade de resposta" perante um cenário de existirem cerca de 20 mil pessoas infetadas.



O líder do PAN recorda que "o Estado está a providenciar cenários piores, de contingência. Nomeadamente meios hospitalares para o efeito". E apela a que não existam alarmismos.



A RTP inicia hoje uma série de entrevistas com os líderes dos maiores partidos com assento parlamentar.



Em relação à construção do novo aeroporto no Montijo, André Silva recorda que para o PAN a "melhor solução seria aproveitar a Base Aérea de Beja".



"Como aeroporto complementar, é disso que falamos, devíamos apostar em Beja".



Sobre uma eventual alteração à lei que permitisse ao Governo avançar com a construção do aeroporto no Montijo, apesar do parecer negativo de algumas autarquias, o líder do PAN garante que "não aceitamos que o Governo passe por cima da lei".



E deixa no ar uma questão: "Qual o número limite de passageiros no aeroporto de Lisboa?".



Sobre as eleições presidenciais, André Silva afirma que "Marcelo Rebelo de Sousa é um construtor de pontes mas tem atitudes conservadoras".



Sobre uma eventual candidatura de Ana Gomes a Belém, o líder do PAN realça que "é alguém que admiro".