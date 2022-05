Covid-19: Farmácias testam gratuitamente portadores de receita médica

Até agora, essa prescrição só podia ser utilizada em laboratórios, mas mas o Governo decidiu alargar a rede de testagem, devido ao recente agravamento da situação epidemiológica relativa à covid-19.







Esta alteração deverá entrar em vigor a partir de amanhã e será válida, para já, até final de junho, podendo ser prolongada.







O vice presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Bernardo Gomes, considera que a medida do Governo fica aquém do que é preciso, pois não simplifica o processo.



Por seu lado, a pneumologista Raquel Duarte diz avalia a medida como um “passo importante” e que só mais á frente será possivel avaliar se a decisão do governo é suficiente.