Covid-19. Madeira declara quarentena obrigatória e redução do tráfego aéreo

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

Medidas mais restritivas na Madeira a partir da próxima semana, todas as pessoas que cheguem à região ficam de quarentena, afirmou o presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque decretou também uma grande redução do tráfego aéreo no aeroporto do Funchal.