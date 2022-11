Covid-19. Municípios não abdicam dos 156 milhões que o Estado deve

Uma garantia que surge depois de a ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, dizer, em entrevista à agência Lusa, que o Governo não tem condições para pagar a verba reivindicada pelas autarquias, como despesa no combate à covid-19.

As críticas são partilhadas pela Associação Nacional de Freguesias.Também no Parlamento, onde está a ser ouvido, o presidente da ANAFRE, Jorge Veloso, lamentou a falta de apoios do Executivo.As autarquias reivindicam ao Governo o pagamento de 156 milhões de euros, que identificam como o total dos gastos que tiveram no combate à covid-19, de acordo com uma avaliação do Tribunal de Contas.Uma verba que não consta do Orçamento do Estado para 2023, como esperavam.