Covid-19 nas prisões. Foi possível proteger o sistema, disse ministra da Justiça

Francisca Van Dunem fez estas revelações este domingo no Jornal da Noite da SIC.





Sobre a possibilidade de libertar alguns dos presos, depois da ONU recomendar a libertação dos mais vulneráveis, a ministra disse que é importante considerar a natureza dos crimes cometidos.



"Neste momento a casa de algumas destas pessoas é a prisão" sendo preciso avaliar "se as respetivas famílias têm condições para as acolher", alertou ainda a ministra, explicando que a decisão do Governo terá que articular "as questões de "humanidade" com as questões associadas "à segurança".