Covid-19. PAN lamenta que Governo desista das "eurobonds"





"Para o PAN é lamentável que o Governo português tenha capitulado perante a posição da Holanda e da Alemanha (aceitando, a troco do fundo de recuperação, um caminho de empréstimos aos estados) e aparentemente tenha abandonado a ideia de mutualização da dívida gerada com o combate à covid-19, por via de 'eurobonds' ou 'coronabonds', que era a principal forma de garantir a solidariedade e os recursos que o nosso país precisa neste momento", defende, num comunicado.



André Silva alertou que Portugal deveria ter continuado a "bater-se por essa solução" e, no caso de não ser atingido um "consenso", avançar para uma "cooperação reforçada com os países que são favoráveis à criação das 'eurobonds'".



O deputado na Assembleia de República frisou que, sem a mutualização da dívida, Portugal vai experimentar uma recuperação "muito mais difícil e dispendiosa" e assumiu a expetativa de ver a Comissão Europeia optar por um financiamento assente em subvenções e não em empréstimos, de forma a que exista uma "verdadeira solidariedade europeia, sem países asfixiados pela sua dívida pública no médio prazo".



Os chefes de Estado e de Governo dos 27 Estados-membros da UE reuniram-se quinta-feira por videoconferência e encarregaram a Comissão Europeia de apresentar uma proposta que, segundo o primeiro-ministro, António Costa, pode atingir os 1,5 biliões de euros, mas o líder do PAN considerou que os "eurobonds" eram a melhor forma de garantir os "recursos que o país precisa", algo que entendeu não ter sido conseguido.

O plano de recuperação económica também mereceu alguns elogios de André Silva, no que respeita ao seu desenho, que comparou ao do Plano Marshall, aplicado na Europa após a Segunda Guerra Mundial, à ausência de "programas de austeridade" e ao combate às alterações climáticas.



"Temos já a garantia de que os dinheiros da União não vão poder servir para financiar atividades poluentes, sendo que seria bom que, num futuro próximo, houvesse uma reafirmação do compromisso da União e de todos os estados-membros com as metas do pacto ecológico europeu", sublinhou.



O dirigente político referiu ainda que o pacote de emergência aprovado, de mais de 500 milhões, assente em três linhas de crédito, pode iniciar "um perigoso caminho de endividamento", que, a médio prazo, pode deixar os países com maiores dívidas públicas com dificuldades junto dos mercados internacionais ou com crises de dívida soberana. O plano de recuperação económica também mereceu alguns elogios de André Silva, no que respeita ao seu desenho, que comparou ao do Plano Marshall, aplicado na Europa após a Segunda Guerra Mundial, à ausência de "programas de austeridade" e ao combate às alterações climáticas."Temos já a garantia de que os dinheiros da União não vão poder servir para financiar atividades poluentes, sendo que seria bom que, num futuro próximo, houvesse uma reafirmação do compromisso da União e de todos os estados-membros com as metas do pacto ecológico europeu", sublinhou.O dirigente político referiu ainda que o pacote de emergência aprovado, de mais de 500 milhões, assente em três linhas de crédito, pode iniciar "um perigoso caminho de endividamento", que, a médio prazo, pode deixar os países com maiores dívidas públicas com dificuldades junto dos mercados internacionais ou com crises de dívida soberana.