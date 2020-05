Covid-19. PCP pede "sensatez" ao Governo nas regras para acesso às praias

O secretário-geral do PCP defendeu esta tarde que o Governo deve ter "sensatez" na definição das normas para acesso às praias, alegando que estes espaços de lazer não devem tornar-se focos de conflitos no período de férias.