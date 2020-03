Covid-19. PCP quer que não haja cortes de bens essenciais para quem entra em incumprimento

O líder parlamentar dos comunistas, João Oliveira, quer planos de pagamentos mais flexíveis para quem entre em incumprimento e que não haja corte desses serviços durante este período.O PCP também quer suspender, neste período, o pagamento das residências para estudantes universitários e também das propinas. São medidas que o PCP vai levar a votos, no Parlamento, na próxima quinta-feira.O partido comunista quer também impedir o pagamento de compensações do Estado às concessionárias das auto-estradas pela redução do tráfego.