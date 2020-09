Covid-19. PSD defende igualdade de oportunidades na resposta política à crise

"A questão da igualdade de oportunidades é absolutamente fundamental" para que o país consiga ultrapassar as consequências da pandemia, cabendo ao Governo "ter em atenção o problema social", para melhor responder a uma crise "que se vai intensificar", preconizou o presidente do PSD.





O jornalista da Antena 1 Horácio Antunes recolheu as declarações do presidente do PSD, Rui Rio.