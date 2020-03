Covid-19: Rio diz que saiu do plenário para "dar o exemplo" aos portugueses de cumprimento de regras

No final do debate quinzenal, o também líder da bancada social-democrata explicou aos jornalistas o que o levou a abandonar o plenário depois de o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, ter apontado que existia um número de deputados do PSD em plenário muito superior ao acordado na conferência de líderes, que fixou que o parlamento funcionaria com um quórum mínimo de 46 deputados (um quinto), devido à pandemia de covid-19.Ora, no PSD tal significaria que bastariam 16 deputados, mas Ferro Rodrigues apontou que chegaram a estar 36 parlamentares sociais-democratas presentes.

"Foram PS, PCP e BE que decidiram assim, mas se a maioria decidiu, eu tenho de cumprir e havia deputados do meu grupo parlamentar que não estavam a cumprir, eu não os posso pôr lá fora, mas posso dar o exemplo, foi isto que eu fiz", justificou.





"Ao PSD cabem 16 deputados, não estavam 16, estavam bastante mais e alguns estiveram permanentemente, a mim cabe-me dar o exemplo, se não saem eles, saio eu, mesmo discordando da conferência de líderes", afirmou.