Covid-19. Rui Rio não defende novo confinamento

O presidente do PSD e recandidato à liderança do partido afirma que fechar lojas e confinamento, são para evitar, de resto, defende todas as medidas que não provoquem atrasos na economia.



Já Paulo Rangel lamenta o atraso na comunicação de medidas contra a pandemia. Critica o executivo por ainda não ter falado ao país, depois da reunião com os peritos já ter acontecido há vários dias.